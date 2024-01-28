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Водителей похитили и пытали из-за пропавших золотых слитков в Чите

Водителей похитили и пытали из-за пропавших золотых слитков в Чите

В столице Забайкалья будут судить член преступной группы, занимавшейся незаконной добычей золота.Перед служителями Фемиды предстанет житель Ингушетия, который по версии следствия причастен к похищению и пыткам.

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