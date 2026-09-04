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Южнокорейские регуляторы представили дорожную карту для токенизированных ценных бумаг

Южнокорейские регуляторы представили дорожную карту для токенизированных ценных бумаг

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представила трехэтапную дорожную карту для развития инфраструктуры выпуска токенизированных ценных бумаг, включая акции, облигации и фонды.

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