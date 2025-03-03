В Госдуме предложили обязать таксистов иметь в машине два детских бустера

Группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет.
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