Здания стали грудой обломков: последствия ударов возмездия по Украине 7 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Из Краматорска 7 сентября пришли новые кадры последствий авиаудара по мосту, который важен для логистики ВСУ.
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