Reuters: глава оргкомитета Олимпиады-2030 уйдёт после утраты доверия

Президент оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года во Французских Альпах Эдгар Гроспирон покинет должность спустя 18 месяцев после назначения Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.