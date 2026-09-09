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Reuters: глава оргкомитета Олимпиады-2030 уйдёт после утраты доверия

Reuters: глава оргкомитета Олимпиады-2030 уйдёт после утраты доверия

Президент оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года во Французских Альпах Эдгар Гроспирон покинет должность спустя 18 месяцев после назначения Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

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