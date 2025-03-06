Физические копии видеоигр могут исчезнуть из-за тарифов Трампа — аналитика

Недавно введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров ввозимых из Китая, Мексики и Канады могут поставить крест на будущем видеоигр, распространяемых на физических носителях, заявил эксперт аналитической компании Circana Мэт Пискателла, 5 марта сообщило издание VGC.