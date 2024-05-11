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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Навас объявил об уходе из «ПСЖ». Вратарь играет за парижан с 2019 года

Голкипер объявил об уходе из команды в качестве свободного агента. «Каждая секунда, проведенная на «Парк де Пренс», была чудесной», – написал 37-летний футболист, отметив, что у него еще «есть цели, которые нужно достичь».

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