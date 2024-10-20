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Царьград

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  • Sobering
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Доходчивый сигнал Путина: Ракеты по 22 кораблям в Чёрном море. Флота больше нет. Почему Россия "вдруг заметила" теневой коридор - политолог

Доходчивый сигнал Путина: Ракеты по 22 кораблям в Чёрном море. Флота больше нет. Почему Россия "вдруг заметила" теневой коридор - политолог

Либеральный политолог Валерий Ширяев объяснил, почему Россия "вдруг заметила" теневой коридор Украины, который та создала тайно и активно использовала без согласования с Москвой.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Почему только Путин виноват а где был Шойгу
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14 час.
ВР
Вова Рябов
Всему свое время.не будет интервентов на русской земле или они забыли 1919-1920годы после революции их ждёт учесть их прадедов
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13 час.
SI
Sergey Ivanov
Путин виноват уже потому, что именно он- главнокомандующий.
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5 час.

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