Песков сайлаудан соң 300 мең кешене мобилизацияләү турындагы хәбәрләрне ялган дип атады

Россия җитәкчелегенең Дәүләт Думасына сайлаулардан соң 2026 ел ахырына кадәр 300 мең кешене яшерен рәвештә мобилизацияләү планнары турындагы хәбәрләр чынбарлыкка туры килми.
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