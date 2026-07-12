Как структурированные данные о товарах меняют правила игры в e-commerce

Мой первый опыт: почему таблица с товарами перевернула представление о бизнесе Когда я впервые столкнулась с необходимостью систематизировать информацию о нескольких тысячах позиций, честно говоря, даже не подозревала, насколько это изменит мой подход к работе.
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