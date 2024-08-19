НП

Наталья Павлова

В Колбасну рвутся? Ещё в 1995 году эксперты установили, что у артиллерийского арсенала в Колбасне истек срок годности, и снаряды могут сдетонировать в любой момент. По словам Лебедя: «2 600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки. Если это сыграет, это будет Сахара на всю оставшуюся жизнь». Может "расколбасить" так, что ни Молдавии, ни Украине, ни Румынии мало не будет.