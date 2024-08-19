Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    И что он там потерял?Премьер-министр И...
  • Наталья Павлова
    Уничтожили российские войска тот IRIS-T SLS, уничтожат и этот.  Лучше б Германия передала Украине то, с чего начинали...Германия передала...
  • Наталья Павлова
    Мало запретить мигрантам привозить семьи в Россию, надо ещё всех завезённых членов семьи мигранта выдворить из России.Депутаты хотят за...

Перемещения ВСУ в Одесской области говорят о готовящейся атаке на Приднестровье

Перемещения ВСУ в Одесской области говорят о готовящейся атаке на Приднестровье

Киев может готовить тайную операцию по захвату непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
В Колбасну рвутся? Ещё в 1995 году эксперты установили, что у артиллерийского арсенала в Колбасне истек срок годности, и снаряды могут сдетонировать в любой момент. По словам Лебедя: «2 600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки. Если это сыграет, это будет Сахара на всю оставшуюся жизнь».                                 Может &quot;расколбасить&quot; так, что ни Молдавии, ни Украине, ни Румынии мало не будет.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх