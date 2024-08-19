Киев может готовить тайную операцию по захвату непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Перемещения ВСУ в Одесской области говорят о готовящейся атаке на Приднестровье
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НП
Наталья Павлова
В Колбасну рвутся? Ещё в 1995 году эксперты установили, что у артиллерийского арсенала в Колбасне истек срок годности, и снаряды могут сдетонировать в любой момент. По словам Лебедя: «2 600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки. Если это сыграет, это будет Сахара на всю оставшуюся жизнь». Может "расколбасить" так, что ни Молдавии, ни Украине, ни Румынии мало не будет.
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