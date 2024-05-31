Ночью спасатели тушили мощный пожар на овощебазе в Апшеронском районе Кубани

Ночью спасатели тушили мощный пожар на овощебазе в Апшеронском районе КубаниМощный пожар произошел накануне вечером на овощной базе, которая находится на улице Ленина в хуторе Калинино Апшеронского района Краснодарского края.
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