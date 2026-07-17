— Премия — это мои личные деньги, — отрезал муж. — Я пахал сверхурочно, чтобы её заработать, и только мне решать, куда её пустить. Я не собираюсь отчитываться перед тобой за каждую копейку
В одно раннее утро, когда город ещё только просыпался под мягким светом восходящего солнца, у главной героини истории внезапно разболелся зуб.
Комментарии
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Ну, премиальные и бабло за подработки - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЧНЫЕ деньги человека. Это не зарплата, чтобы в общий котёл кидать. Кто им мешал договориться на берегу? Если тратить свой левый заработок на мужа вместо себя, любимой, была её личная инициатива, то нефиг ныть. Сделала откровенную глупость и теперь решила упрекнуть его в бесчувствии. Это первое. Второе - кто ей мешал вместо частной клиники обратиться в круглосуточный стома-кабинет? В каждой поликлинике есть дежурный врач, принимающий пациентов с острой болью. А чтоб не было таких ситуаций с деньгами, нужно расставить все точки над "Ё".
Не хочет брать ответственность! Не хочет вкладываться! Не настоящий! Должен! Не мужЫг! Арбузер! МужЫг должен! Рэд флаг! Чужих детей не бывает! ...😂
Самое главное - поцелуй в макушку. Без этого никак.