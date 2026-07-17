— Премия — это мои личные деньги, — отрезал муж. — Я пахал сверхурочно, чтобы её заработать, и только мне решать, куда её пустить. Я не собираюсь отчитываться перед тобой за каждую копейку

мария тинус

Ну, премиальные и бабло за подработки - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЧНЫЕ деньги человека. Это не зарплата, чтобы в общий котёл кидать. Кто им мешал договориться на берегу? Если тратить свой левый заработок на мужа вместо себя, любимой, была её личная инициатива, то нефиг ныть. Сделала откровенную глупость и теперь решила упрекнуть его в бесчувствии. Это первое. Второе - кто ей мешал вместо частной клиники обратиться в круглосуточный стома-кабинет? В каждой поликлинике есть дежурный врач, принимающий пациентов с острой болью. А чтоб не было таких ситуаций с деньгами, нужно расставить все точки над "Ё".