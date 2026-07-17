Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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— Премия — это мои личные деньги, — отрезал муж. — Я пахал сверхурочно, чтобы её заработать, и только мне решать, куда её пустить. Я не собираюсь отчитываться перед тобой за каждую копейку

— Премия — это мои личные деньги, — отрезал муж. — Я пахал сверхурочно, чтобы её заработать, и только мне решать, куда её пустить. Я не собираюсь отчитываться перед тобой за каждую копейку

В одно раннее утро, когда город ещё только просыпался под мягким светом восходящего солнца, у главной героини истории внезапно разболелся зуб.

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Комментарии
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мария тинус
Ну, премиальные и бабло за подработки - это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЧНЫЕ деньги человека. Это не зарплата, чтобы в общий котёл кидать. Кто им мешал договориться на берегу? Если тратить свой левый заработок на мужа вместо себя, любимой, была её личная инициатива, то нефиг ныть. Сделала откровенную глупость и теперь решила упрекнуть его в бесчувствии. Это первое. Второе - кто ей мешал вместо частной клиники обратиться в круглосуточный стома-кабинет? В каждой поликлинике есть дежурный врач, принимающий пациентов с острой болью. А чтоб не было таких ситуаций с деньгами, нужно расставить все точки над &quot;Ё&quot;.
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4 н.
Азохен вей товарищи бояре
Не хочет брать ответственность! Не хочет вкладываться! Не настоящий! Должен! Не мужЫг! Арбузер! МужЫг должен! Рэд флаг! Чужих детей не бывает! ...😂
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3 н.
Дмитрий Захаров
Самое главное - поцелуй в макушку. Без этого никак.
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3 н.