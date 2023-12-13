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«Дед Мороз сделает тебе сюрприз». Как объяснить детям, что подарок нельзя измерять в деньгах

«Дед Мороз сделает тебе сюрприз». Как объяснить детям, что подарок нельзя измерять в деньгах

Новый год не за горами, настал сезон покупки праздничных подарков. И если взрослые люди отлично понимают, что возможности каждого отдельно взятого Деда Мороза имеют определенные финансовые границы, то далеко не все дети готовы смириться с суровой реальностью.

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