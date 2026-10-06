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Царьград

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Буланова объявила о скорой свадьбе старшего сына Александра

Буланова объявила о скорой свадьбе старшего сына Александра

Татьяна Буланова рассказала о скорой свадьбе старшего сына Александра Тагрина. Избранницей стала 29-летняя тренер из Петербурга Кристина.

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