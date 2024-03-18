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Пресс-секретарь главы Германии Гаммелин: Штайнмайер не будет поздравлять Путина

Пресс-секретарь главы Германии Гаммелин: Штайнмайер не будет поздравлять Путина

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин заявила изданию Tagesspiegel, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Расстроился немчура? Нам то пофиг.
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21 час.
ВД
Вовладар Даров
Ничего страшного, потом поздравит, когда придет время!!!!)
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19 час.

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