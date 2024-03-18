Пресс-секретарь главы Германии Гаммелин: Штайнмайер не будет поздравлять Путина

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин заявила изданию Tagesspiegel, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах.
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