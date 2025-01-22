В Госдуме хотят расследовать дело поэта Лермонтова

+ A — Депутат Бурляев попросил Следком расследовать смерть поэта Лермонтова Депутат Государственной Думы России, Народный артист Николай Бурляев попросил сотрудников Следственного комитета провести расследование смерти русского поэта Михаила Лермонтова.
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