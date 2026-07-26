Каким обра­зом евро­пей­ские эли­ты пре­вра­ти­ли русо­фо­бию в инстру­мент карьер­но­го роста и лич­но­го обо­га­ще­ния? Дей­стви­тель­но ли запрет рус­ских фести­ва­лей в Австра­лии стал пря­мым нару­ше­ни­ем прав чело­ве­ка, на кото­рое запад­ные пра­во­за­щит­ни­ки закры­ва­ют гла­за? В чем заклю­ча­ет­ся двой­ной стан­дарт НАТО: агрес­сию про­тив Сер­бии оправ­ды­ва­ли, а запрос США по Ира­ну.