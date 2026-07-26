Каким образом европейские элиты превратили русофобию в инструмент карьерного роста и личного обогащения? Действительно ли запрет русских фестивалей в Австралии стал прямым нарушением прав человека, на которое западные правозащитники закрывают глаза? В чем заключается двойной стандарт НАТО: агрессию против Сербии оправдывали, а запрос США по Ирану.
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