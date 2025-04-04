Регулярные занятия спортом помогают пожилым людям лучше справляться с умственной усталостью, показало новое исследование

В статье, опубликованной в Journal of Aging and Physical Activity, команда ученых из Университета Бирмингема и Университета Экстремадуры в Испании выяснила, как возраст и физическая активность влияют на когнитивные и физические способности людей в условиях умственной усталости.
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