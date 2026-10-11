Сбои в «Яндекс Go» и «Еде» затронули Беларусь и ещё три страны

11 октября в Беларуси, России, Кыргызстане и Казахстане произошли сбои в работе «Яндекс Go», «Яндекс еды» и системы «Умный дом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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