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Царьград

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Сбои в «Яндекс Go» и «Еде» затронули Беларусь и ещё три страны

Сбои в «Яндекс Go» и «Еде» затронули Беларусь и ещё три страны

11 октября в Беларуси, России, Кыргызстане и Казахстане произошли сбои в работе «Яндекс Go», «Яндекс еды» и системы «Умный дом».

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