В ЛДПР предложили учредить для студентов стипендию Жириновского

С таким предложением глава партии Леонид Слуцкий обратился к Михаилу Мишустину Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой учредить для студентов и курсантов, получающих высшее образование, стипендию В.
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