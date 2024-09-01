В ЛДПР предложили учредить для студентов стипендию Жириновского

С таким предложением глава партии Леонид Слуцкий обратился к Михаилу Мишустину Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой учредить для студентов и курсантов, получающих высшее образование, стипендию В.