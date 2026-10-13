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ФедералПресс

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Грег Вайнер: Судьба Зеленского решится на выборах в Конгресс США

Грег Вайнер: Судьба Зеленского решится на выборах в Конгресс США

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Конфликт президента США и Владимира Зеленского вновь стал одной из главных тем американской политики.

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