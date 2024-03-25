В Электростали появился свой центр медиации

В городском округе Электросталь состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией округа в лице главы Инны Волковой, руководителем общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Сергеем Карловым и Центром медиации Московской области в лице его руководителя Марии Светловой.