В Электростали появился свой центр медиации

В городском округе Электросталь состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией округа в лице главы Инны Волковой, руководителем общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Сергеем Карловым и Центром медиации Московской области в лице его руководителя Марии Светловой.
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