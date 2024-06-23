Экс-депутат Европарламента из Великобритании Найджел Фарадж отметил, что для урегулирования ситуации на Украине Западу прежде всего нужно признать свои ошибки.
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