Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 25-летию Союзного государства

Банк России, как сообщает пресс-служба регулятора, выпускает 9 сентября 2024 года в обращение памятные монеты «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства»: серебряную номиналом 3 рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.