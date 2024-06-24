Приморцам рассказали, как изменилась ситуация на дорогах края

Ситуация на дорогах Приморья после интенсивных осадков продолжает меняться, сообщает PRIMPRESS. В своем Telegram-канале глава Хорольского муниципального округа сообщил о том, что есть проезд для любого транспорта в Сиваковку.
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