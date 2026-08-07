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Депутат Ивлев: ВСУ потеряли около 40 населенных пунктов за 40 дней

Украина потеряла порядка 40 населенных пунктов за время реализации рассчитанного на 40 дней плана Владимира Зеленского, который был направлен на создание видимости военных успехов и получение дополнительной поддержки от западных союзников.

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