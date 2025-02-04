Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Шо, шведик? Петра 1-го вспомнил? Пра-авильно! Не забывай!Шведский дипломат...
  • Иван Иванов
    Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча ..."Никакого гуманиз...
  • Андрей Шишинов
    Надо же. Всего через 10 лет, как я где-то писал, что ООН надо выводить с территории сша и гейропы на территорию дейст...Штаб-квартире ООН...

Без мобилизации российские генералы научились воевать не числом, а уменьем – Чадаев

Без мобилизации российские генералы научились воевать не числом, а уменьем – Чадаев

Лишь дефицит личного состава заставляет российских генералов постигать тонкое военное искусство. Такое мнение на канале «Ваши новости» высказал московский политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Ну вот и первый повод для положительной оценки генералитета, а другие будут?
Ответить
13 час.
наверх