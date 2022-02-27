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«Из мухи слона раздувают!» Что ждет российского прыгуна с трамплина за демонстрации флага и герба России?

«Из мухи слона раздувают!» Что ждет российского прыгуна с трамплина за демонстрации флага и герба России?

Прыгуны с трамплина оказались одними из не многих представителей зимних видов спорта, которым не стали устраивать публичную обструкцию из-за ситуации на Украине, как, например, лыжникам.

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