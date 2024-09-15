«Вы не должны забывать о последствиях»: от Путина ждут «ядерного сигнала»

Недавнее заявление Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс станет прямым участником российско-украинского конфликта, что вынудит РФ предпринять адекватные ответные действия, заставили военных экспертов всего мира размышлять над тем, как именно может ответить Россия на действия Запада.
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