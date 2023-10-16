Россия и КНР запустят крупное сельхозпредприятие в Красноярском крае

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одним из крупнейших холдингов Китая в сфере сельского хозяйства инвестирует более 6 млрд рублей в строительство предприятия по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.
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