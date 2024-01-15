Самарский аэропорт "Курумоч" в праздники принял почти 90 тысяч пассажиров

В Самарском регионе отчитались об итогах работы аэропорта "Курумоч" на новогодних праздниках.По данным пресс-службы, в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года воздушная гавань приняла и отправила 87 750 путешественников.
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