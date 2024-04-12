Алтайский край получит 21,7 млрд рублей на новые гостиницы и горнолыжные комплексы

Губернатор региона отметил, что новые объекты помогут ежегодно увеличивать поток туристов Алтайский край ожидают серьезные вложения в туристическую инфраструктуру, которые помогут и дальше ежегодно увеличивать поток туристов и подтверждать статус одного из самых гостеприимных регионов России, рассказал в своем Telegram-канале губернатор края Виктор Томенко.