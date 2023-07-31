Онколог назвал основной симптом рака пищевода, игнорируемый многими людьми

Исаев-Апостолов рассказал гражданам, почему так важно замечать изжогу и выяснять причины её появленияПортал "Доктор Питер" пообщался с онкологом Андреем Исаевым-Апостоловом и выяснил, по каким симптомам можно понять, что у человека рак пищевода.