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Онколог назвал основной симптом рака пищевода, игнорируемый многими людьми

Онколог назвал основной симптом рака пищевода, игнорируемый многими людьми

Исаев-Апостолов рассказал гражданам, почему так важно замечать изжогу и выяснять причины её появленияПортал "Доктор Питер" пообщался с онкологом Андреем Исаевым-Апостоловом и выяснил, по каким симптомам можно понять, что у человека рак пищевода.

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