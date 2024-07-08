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Созданный премьером Венгрии Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

Созданный премьером Венгрии Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

Правый альянс "Патриоты за Европу", в котором принимает активное участие премьер Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента.

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