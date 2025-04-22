Нестеренко заявил, что мирный план Трампа может стать неожиданным для Запада

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Юрий Нестеренко высказался по поводу того, какой будет стратегия завершения бушующего на украинской территории противостояния, которую собирается разработать лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
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