Конкуренция в сфере малого и среднего бизнеса растет

Состояние конкуренции на российском рынке после ухода иностранных компаний постепенно восстанавливается: по итогам 2023 года об усилении конкуренции сообщило 60% предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса, тогда как в 2022 году это было 51,3% предпринимателей, следует из исследования «Опоры России», на которое ссылается «Коммерсантъ».