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Добрый Мир

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«Новости СВО»: Россия может забрать всю Украину, запад бросил ВСУ, а терпение украинцев заканчивается

«Новости СВО»: Россия может забрать всю Украину, запад бросил ВСУ, а терпение украинцев заканчивается

Новости фронта СВО сегодня на утро 25 апреля 2025 года Дональд Трамп, общаясь с прессой после встречи с норвежским премьером Йонасом Гаром Стере, поделился своим видением мирного урегулирования украинского конфликта.

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