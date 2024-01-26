Экс-депутат Рады рассказала о ненависти внуков к русским

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион похвасталась ненавистью своих внуков к русским. Политик вспомнила, как ее внучка, пришедшая к ней домой, слушала новости и обратила внимание, что солдат говорит на русском языке.
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