Успение-2026: почему нельзя бояться ножа, уборки и работы, а главное в этот день — не запреты, а молитва Елена Галицкая28 августа 2026 года православные верующие отметят один из самых значимых праздников церковного календаря — Успение Пресвятой Богородицы.