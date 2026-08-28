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Успение-2026: почему нельзя бояться ножа, уборки и работы, а главное в этот день — не запреты, а молитва

Успение-2026: почему нельзя бояться ножа, уборки и работы, а главное в этот день — не запреты, а молитва

Успение-2026: почему нельзя бояться ножа, уборки и работы, а главное в этот день — не запреты, а молитва Елена Галицкая28 августа 2026 года православные верующие отметят один из самых значимых праздников церковного календаря — Успение Пресвятой Богородицы.

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