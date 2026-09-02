Оптимизация школ: У прокурора всегда найдется аргумент для недовольных граждан

«Все началось еще с муниципальной реформы. Сначала схлопнули районы, потом медицину, теперь до образования добрались» Герман Галкин На фото: одноэтажное деревянное здание филиала школы в деревне Тайна Канского округа Красноярского края.
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