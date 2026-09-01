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ДумаТВ

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Глава Donaustahl заявил, что Германия и Россия «находятся в состоянии войны»

Глава Donaustahl заявил, что Германия и Россия «находятся в состоянии войны»

Берлин и Москва уже вовлечены в вооруженное противостояние, а не в гибридную войну, заявил Штефан Туман, глава оборонной компании Donaustahl, в интервью подкасту Bild.

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