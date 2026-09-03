Генштаб Кувейта сообщил об отражении ракетного удара Ирана

Кувейтские системы ПВО успешно отражают нападение Ирана с использованием ракет и дронов. Генштаб вооруженных сил эмирата сообщает, что атака сопровождается звуками взрывов из-за работы оборонительных систем, призывая граждан соблюдать меры безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мосты вдребезги. ...
- Кто тащит предате...
- Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым