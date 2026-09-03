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Царьград

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Генштаб Кувейта сообщил об отражении ракетного удара Ирана

Генштаб Кувейта сообщил об отражении ракетного удара Ирана

Кувейтские системы ПВО успешно отражают нападение Ирана с использованием ракет и дронов. Генштаб вооруженных сил эмирата сообщает, что атака сопровождается звуками взрывов из-за работы оборонительных систем, призывая граждан соблюдать меры безопасности.

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