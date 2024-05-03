Принц Уильям рассказал о том, как Кейт Миддлтон борется с раком

Принц Уильям прокомментировал состояние своей супруги, проходящей лечение от онкологии.Во время визита в северную Англию принц Уильям ответил на вопрос о том, как проходит лечение его супруги, Кейт Миддлтон.
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