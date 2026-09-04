Павел Сниккарс сообщил о планах "Т Плюс" на Дальний Восток

Гендиректор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс на ВЭФ-2026 объявил о планах компании по строительству тепловых станций на Дальнем Востоке для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
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