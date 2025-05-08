Герой последних дней — Микко Рантанен.Как же жалеют сейчас болельщики «Колорадо Эвеланш», что этот строптивый финн не договорился с «Лавинами» о новом контракте! Микко Рантанен проводит просто фантастический сезон в составе «Далласа», который может принести форварду «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей–офф.