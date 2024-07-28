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Царьград

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Говорящее название - Хаматова и Ко готовят в Латвии никому не нужный спектакль "Записки сумасшедших"

Говорящее название - Хаматова и Ко готовят в Латвии никому не нужный спектакль "Записки сумасшедших"

Постановка с говорящим названием. Чулпан Хаматова и присоединившиеся к ней театральные деятели из числа релокантов готовят в Латвии никому не нужный спектакль "Записки сумасшедших".

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