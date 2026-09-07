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Гарри Линекер: «У Роналду нет того, что было у Марадоны и есть у Месси»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о том, является ли нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду величайшим игроком в истории футбола.

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