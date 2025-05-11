В России появился в продаже эвакуатор Foden с дизелем Rolls-Royce

На классифайдах появилось объявление с экзотическим британским автомобилем второй половины 1970-х. Грузовик Foden из Санкт-Петербурга редкий даже по меркам Европы, причём в России сохранился полноприводный вариант с 12-литровым мотором Rolls-Royce/Perkins колёсной формулой 6х6 и крано-манипуляторной установкой, предназначенной для эвакуации тяжёлой техники.