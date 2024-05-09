Путин рассказал о важности применения в зоне СВО технологий двойного назначения

Россия успешно применяет в зоне СВО технологии двойного назначения. Об этом на встрече с командирами подразделений, принимающих участие в специальной военной операции, рассказал президент РФ Владимир Путин.
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